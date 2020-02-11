В мэрии Архангельска сообщили об установке необычного дорожного знака. Он расположен у парковки возле предприятия Горсвет, сообщает телеканал Внешне знак напоминает обычный кирпич, ..

В мэрии Архангельска сообщили об установке необычного дорожного знака. Он расположен у парковки возле предприятия "Горсвет", сообщает телеканалВнешне знак напоминает обычный "кирпич", однако вместо белого прямоугольника на нем написано "Знак в Архангельске, рядом с которым все звонят маме". Городские власти не пояснили, с какой целью он был установлен. Однако глава пресс-службы городской мэрии Ирина Буйновская отметила, что идея получила положительный отзывы жителей, поэтому аналогичные знаки появиться и в других местах.