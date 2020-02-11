Житель города Покров неоднократно отказывался от медицинского освидетельствования.

28 января текущего года экипажем дорожно-патрульной службы ОМВД России по Петушинскому району на одной из улиц города Покров был остановлен автомобиль «Шевроле» под управлением 39-летнего местного жителя.По внешним признакам водитель находился за рулем в нетрезвом состоянии. От медицинского освидетельствования на состояние опьянения в медицинском учреждении фигурант ответил отказом.В ходе дальнейшей проверки полицейские установили, что 22 февраля прошлого года мужчина, не имея права управления транспортными средствами, передвигался на автомобиле «Шевроле» и также отказался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, за что был подвергнут административному наказанию в соответствии с ч.2 ст.12.26 КоАП РФ.6 февраля текущего года отделением дознания ОМВД России по Петушинскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).