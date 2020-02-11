Сразу после снегопада в 4 утра специалисты ЦУГД обработали дороги противогололёдными материалами

Несмотря на выпавший снег, уборка в городе Владимира проходит в штатном режиме. Утром 11 февраля на улицы вышли 54 снегоуборочных машины и 74 дворников, сообщает администрация города.Машины занимаются уборкой тротуаров и проезжей части, в то время как рабочие без техники очищают от снега остановки, пешеходные переходы, лестницы и мосты. Сразу после снегопада в 4 утра специалисты ЦУГД обработали дороги противогололёдными материалами.