Отец вёл себя агрессивно, оскорблял фельдшера и пытался ударить молотком

Во Владимире полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, напавшего на фельдшера «скорой» помощи, приехавшего на вызов к его сыну, сообщает УМВД России по Владимирской области.Напомним, 28 января «скорую» помощь вызвали к 10-летнему ребёнку с приступом астмы. Когда врачи приехали, родители ребёнка были сильно пьяны. Отец вёл себя агрессивно, оскорблял фельдшера и пытался ударить молотком. Врачи оттуда уехали, на отца вызвали полицию, а ребёнка доставили в отделение больницы.В рамках уголовного дела проводится расследование.