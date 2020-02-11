Мужчина вел себя агрессивно, высказывал угрозы в адрес работника медицинской службы, прибывшего на вызов, и размахивал молотком.

Отделом дознания УМВД России по городу Владимир возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого жителя областного центра по признакам преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).Напомним, 28 января 2020 года в скорую медицинскую помощь поступил вызов о приступе астмы у ребенка 2009 г.р. в г. Владимире. В момент прибытия фельдшера мать ребенка и ее сожитель находились в состоянии опьянения. Мужчина вел себя агрессивно, высказывал угрозы в адрес работника медицинской службы и размахивал молотком. О данном факте фельдшер сообщил в полицию. Незамедлительно прибывшие на место сотрудники УМВД России по г. Владимиру задержали нарушителя и доставили в отдел полиции.В настоящее время по возбужденому уголовному делу проводится расследование.