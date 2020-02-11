Полицейские Киржачского и Юрьев-Польского районов провели для школьников «уроки мужества».

В рамках проведения Всероссийской патриотической акции «Неделя мужества», приуроченной ко Дню защитника Отечества, сотрудники и и ветераны органов внутренних дел проводят «уроки мужества» для школьников.Полицейские отделения МВД России по Киржачскому району пригласили учащихся Першинской средней общеобразовательной школы в музей полиции.В ходе экскурсии ребята познакомились с историей отделения, увидели экспонаты музея: подлинные документы, личные вещи сотрудников и редкие фотографии.Ветеран органов внутренних дел майор милиции в отставке Владимир Ярощук рассказал о труде милиционеров в годы войны, о ветеранах Великой Отечественной войны, о сотрудниках, героически погибших при исполнении служебного долга, а также поделился интересными историями из собственного опыта.Дети с интересом слушали рассказ, задавали вопросы и рассматривали экспозицию музея.Во второй части мероприятия Владимир Ярощук продемонстрировал ребятам сборку и разборку пистолета Макарова и автомата Калашникова, рассказал историю их создания, привел занимательные факты из истории оружия, рассказал о применении таких средств индивидуальной защиты, как каска, бронежилет и щит.Под руководством полицейских школьники попытались самостоятельно разобрать и собрать оружие и с удовольствием приняли предложение лично примерить на себя защитные спецсредства.В этот же день «урок мужества» провели и сотрудники ОМВД России по Юрьев-Польскому району. Встреча прошла с учащимися 5 – 9 классов Косинской школы. Школьники узнали о том, как во время Великой Отечественной войны на фронтах сражались сотрудники милиции и как они боролись с преступностью после войны, о героических поступках и подвигах, совершенных полицейскими в мирное время.Стражи порядка рассказали школьникам о деятельности полиции, довели до присутствующих информацию об условиях прохождения службы в органах внутренних дел, а также порядке поступления в учебные учреждения высшего образования МВД России.После тематической беседы специалист направления по вооружению тыла ОМВД России по Юрьев-Польскому району Герман Енин продемонстрировал ребятам учебный пистолет ПМ-9 мм и автомат Калашникова. Любой желающий мог принять участие в разборке – сборке оружия. Каждый из ребят хотел попробовать свои силы и подержать в руках демонстрируемое оружие.Подобные встречи уже стали доброй традицией, и сотрудники полиции уверены, что такие мероприятия помогут воспитать у юных граждан чувство патриотизма и стимулировать интерес к работе полиции.