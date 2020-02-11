Пассажирский самолет авиакомпании S7 Airlines, вылетевший в Москву, вернулся в аэропорт Новосибирска. По данным , во время полета сработал датчик неисправности. Посадка прошла благополучно. На ..

Пассажирский самолет авиакомпании S7Airlines, вылетевший в Москву, вернулся в аэропорт Новосибирска. По данным , во время полета сработал датчик неисправности.Посадка прошла благополучно. На борту лайнера находились 132 пассажира, уточняет телеканал "". Пострадавших нет. По факту случившегося транспортная прокуратура проводит проверку.