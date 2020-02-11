11.02.2020

2020-02-11 15:55:40

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (04(9701) от 11 февраля 2020 года).

ЗАВОЁВЫВАТЬ ДОВЕРИЕ РЕАЛЬНЫМИ ДЕЛАМИ

В четверг в здании столичного главка на Петровке, 38 состоялось первое заседание Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве в обновлённом составе. Читайте на странице 2.



НАЗНАЧЕНИЯ

Читайте на странице 2.



ПОБЕДИТЬ УБИЙСТВЕННУЮ МОДУ!

«Снюс и его аналоги. Как победить убийственную моду?» — так звучала тема пресс-конференции, состоявшейся 3 февраля в пресс-центре агентства городских новостей «Москва». Вопрос острый, а тема требует детального взаимодействия со стороны многих ведомств, поэтому экспертов было много. Продолжение на странице 2.



ГОСУСЛУГИ: УДОБНО, ПРОСТО, НАДЁЖНО

Прослыть старомодным в наше время просто — достаточно сказать, что ты не пользуешься порталом государственных и муниципальных услуг. Правда, таких «пришельцев из прошлого» в нашей стране всё меньше и меньше — электронный документооборот всё прочнее входит в нашу жизнь. Читайте на странице 3.



ЖИВЁМ И ПОМНИМ!

Многие сотрудники УВД по ЮЗАО помнят печальный случай, который произошёл в 2010 году. Экипаж группы немедленного реагирования ОВД Обручевский в составе инспектора службы лейтенанта милиции Николая Задкова, милиционера-водителя старшины милиции Антона Акатова и милиционера роты Сергея Дюбкина на маршруте патрулирования попал под обстрел. Подробности читайте на странице 3.



РАСТЁТ ДВИЖЕНИЕ ГОД ОТ ГОДА

В Юго-Западном административном округе проведено профилактическое мероприятие «Пешеход». Читайте на странице 4.



В ЗНАК БЛАГОДАРНОСТИ И УВАЖЕНИЯ

Сотрудники 7-го отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Моск-ве во главе с руководителем столичной Госавтоинспекции полковником полиции Юрием Дрогановым поздравили ветерана службы Ивана Васильевича МЕРТЕХИНА с 90-летним юбилеем. Читайте на странице 4.



СНАЙПЕР И ЖУРНАЛИСТ

95 лет исполняется ветерану Великой Отечественной войны, органов внутренних дел, бывшему корреспонденту милицейской газеты «На боевом посту», сегодняшнему автору «Петровки, 38» подполковнику милиции Фёдору Фёдоровичу Барилову. Продолжение на странице 5.



КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ: БУДНИ КРИМИНАЛИСТОВ

Два часа ночи. УВД по ЦАО. Тревожный звонок дежурного: «Варя, быстрее выезжайте, у нас кража коровы в центре Москвы». — «Поняла, выезжаем». Пинцеты, кисти, магнитный порошок, плёнки и бумаги, осветительные приборы и цифровой фотоаппарат — 15-ти килограммовый чемодан эксперта-криминалиста готов. Читайте на странице 5.



ПЕЧАТНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА

В сентябре 1982 года в жизни милицейского гарнизона столицы произошло значимое и существенное событие — создана своя типография. Было закуплено необходимое оборудование, набран коллектив профессионалов. Продолжение на странице 6.



ОТВАЖНЫЙ ФРОНТОВИК И ГЕНИАЛЬНЫЙ СЫЩИК

Летом сорок первого в 17 лет, едва окончив школу, Володя Корнеев с четырьмя своими товарищами отправился в военкомат. В конце июля наконец-то добились желаемого: их приняли в разведшколу НКВД. По окончании школы Корнеев стал командиром разведки в диверсионной группе отряда с кодовым названием «Быстрые». Читайте на странице 7.



ЯРКАЯ ПОБЕДА ВЕТЕРАНОВ МУРА

На Петровке, 38 в спортивном зале состоялось знаменательное событие — турнир по мини-футболу, посвящённый памяти участника Великой Отечественной войны, бывшего начальника МУРа Владимира Корнеева. Продолжение на странице 7.



ЗА ДЕСАНТИРОВАНИЕ — ЗАЧЁТ!

Что представляет из себя акция «Студенческий десант» и для чего она проводится, — об этом мы писали неоднократно. Однако напомним: с подрастающим поколением проводится агитационно-разъяснительная работа, направленная на привлечение выпускников школ и кадетских классов к поступлению в вузы системы МВД и приём молодых инициативных граждан на службу в органы внутренних дел. Читайте на странице 8.



ВРЕМЯ РАССТАТЬСЯ С НАИВНОСТЬЮ

Общественный совет при УВД по ЗАО провёл «круглый стол» с участием оперативных сотрудников отдела уголовного розыска УВД по ЗАО по вопросам противодействия дистанционному мошенничеству, приобретающему в последнее время распространённый характер. Читайте на странице 8.



ПРИ СВЕТЕ ФАР

Когда про рейд говорят моряки, они имеют в виду место якорной стоянки судов, военные — способ ведения боевых действий в тылу противника, а в устах правоохранителей рейд — это по возможности непредсказуемое появление полицейских в том или ином месте. Подробности читайте на странице 9.



«ДУХОВ» ВИДЕЛ В ЛИЦО

Михаил СОЛЯР служил в патрульно­постовом подразделении 40­го отделения московской милиции, когда 15 февраля 1989 года услышал о завершении вывода советских войск из Афганистана. Первое, о чём он подумал: наконец­то закончилась эта война, не станут больше матери прощаться с сыновьями навсегда… Читайте на странице 10.



ШТРАФНОЙ УДАР ПОЙДЁТ НА ПОЛЬЗУ?

Похоже, в ближайшем будущем огромную армию российских водителей ожидает весьма досадное, а для многих и чрезвычайно болезненное обстоятельство: министерство юстиции РФ выступило с добавлениями в Кодекс об административных правонарушениях. Читайте на странице 11.



ВОРОВСТВО С «КАЙФОМ»

На севере мегаполиса в полицию обратился незадачливый покупатель, который заявил о краже ноутбука, который им, потерпевшим, был оставлен без присмотра в расположенном на Зеленоградской улице магазине. Читайте на странице 11.



МЕНЕДЖМЕНТ НАЖИВЫ

Хозяин квартиры — мужчина весьма почтенного возраста — несколько удивился, когда в дневное время вдруг раздался звонок во входную дверь. Старик никого не ждал в гости и поэтому, выглянув из своего жилища, вопросительно уставился на стоявшего за порогом незнакомца. Продолжение на странице 12.



МОЙ ГЕРОЙ КАТЮША

Мою прабабушку звали Боклина Екатерина Михайловна, а близкие называли её Катюшей. Она была удивительным человеком. О ней я вам и расскажу. Читайте на странице 13.



ДВАЖДЫ ОБЕР-ПОЛИЦМЕЙСТЕР

Ивану Васильевичу Гладкову довелось быть обер-полицмейстером в Москве, позднее — в Санкт-Петербурге. Он известен и как отважный военачальник, участвовавший в сражениях, в том числе с наполеоновской армией. Продолжение на странице 13.



УНИКАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

В начале 2020 года в Издательском Доме ТОНЧУ вышла книга «НКВД СССР в Великой Отечественной войне 1941—1945», приуроченная к юбилею Победы советского народа в тяжёлой, кровопролитной войне. Подробности читайте на странице 14.



ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Ответственность за неповиновение законному требованию сотрудника органов внутренних дел или народному дружиннику при исполнении им обязанностей по охране общественного порядка на собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетах. Продолжение на странице 14.



ПРАЗДНИК ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Праздник — неотъемлемая часть нашей жизни. Здесь социальный аспект преобладает над личностным. Праздники всегда требуют присутствия, участия многих людей, так как праздновать в одиночестве невозможно. Читайте на странице 15.



ВКУСНО И ДУШЕВНО!

Мастер-класс по приготовлению пиццы был пропитан восторгом и радостью детей из многодетных семей сотрудников полиции московского гарнизона. Читайте на странице 15.



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