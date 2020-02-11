Известный артист Валерий Медведев погиб в аварии. ДТП случилось 10 февраля на Ростовском шоссе. Как передает , грузовой автомобиль столкнулся с иномарками Ford Focus и Hyundai. За рулем второй ..

Известный артист Валерий Медведев погиб в аварии. ДТП случилось 10 февраля на Ростовском шоссе.Как передает "", грузовой автомобиль столкнулся с иномарками Ford Focus и Hyundai. За рулем второй машины сидел Медведев. В результате четыре человека были госпитализированы. Позднее стало известно, что артист скончался в больнице.Напомним, Валерий Медведев был солистом Кубанского казачьего хора. Он получил звания "Заслуженный артист России" и "Заслуженный артист Кубани", сообщает .