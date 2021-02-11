Происшествия случились в городе Камешково, Ковровском и Александровском районах.

В ночь на четверг во Владимирской области произошло три пожара. Происшествия случились в городе Камешково, Ковровском и Александровском районах.Поздним вечером поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме №23 в деревне Хорятино Ковровского района. Из-за позднего сообщения, на момент прибытия к месту наблюдалось горение дома по всей площади. Пожарные ликвидировали пожар на площади 81 кв. м.Позднее загорелась квартира в многоквартирном жилом доме №10 по улице Смурова в Камешкове, ул. Смурова, д. 10. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 3 кв. м. Сгорело имущество в квартире. Проводилась эвакуация людей в количестве 10 человек.8 человек и 2 единицы техники тушили возгорание в поселке Слобода Александровского района. Там загорелся частный жилой дом на улице Владимирской. Ликвидирован пожар на площади 28 кв. м. Сгорела кровля, внутренняя отделка и имущество дома.К счастью, во всех трех случаях погибших и пострадавших нет. Дознаватели МЧС России устанавливают причины пожаров.В связи с аномально холодной погодой во Владимирской области увеличилось количество техногенных пожаров.ГУ МЧС России по Владимирской области призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности! Не допускать курения в постели, не оставлять без присмотра отопительные печи и электронагревательные приборы! При возникновении пожара следует сразу же сообщить в пожарную охрану по номерам «101» или «112».