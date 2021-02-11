До 20 февраля добровольцы навестят одиноких пожилых людей, получателей соцуслуг, и подарят им книги и общение

"Спешите делать добро". Во Владимирской области стартовал благотворительный марафон ко дню рождения Елизаветы Глинки, в народе больше известной как Доктор Лиза. Инициатор - Вязниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов "Пансионат им. Глинки". До 20 февраля добровольцы навестят одиноких пожилых людей, получателей соцуслуг, и подарят им книги и общение. Немаловажно, что в проекте принимают участие "Серебряные волонтеры". Это добровольцы старшего возраста, которые благодаря акции так же восполняют нехватку внимания.