С 11 февраля руководителем департамента молодёжной политики назначен Николай Костылёв. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир Сипягин. Напомним, свой пост Костылёв

С 11 февраля руководителем департамента молодёжной политики назначен Николай Костылёв. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир Сипягин. Напомним, свой пост Костылёв выиграл в рамках конкурсного отбора. Изначально на должность были поданы заявки от 12 претендентов. В финальном собеседовании приняли участие только четверо. Конкурская комиссия выбрала Костылёва, с этим глава региона согласился и назначил его на пост