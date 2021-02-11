Соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир Сипягин.

C 11 февраля 2021 года на должность директора Департамента молодёжной политики и общественных проектов Владимирской области назначен Николай Костылёв. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир Сипягин.Николай Александрович Костылёв родился в Муроме в 1987 году. Получил два высших образования – педагогическое и юридическое – во Владимирском государственном университете. С 2010 по 2012 год работал в управлении по делам молодёжи администрации города Владимира, в 2012 – 2014 годах был заместителем директора Детско-юношеского центра отдыха «Икар». В 2014 – 2017 годах – председатель комитета по делам молодёжи администрации округа Муром. В 2017 году был заместителем начальника Главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». С 2018 по 2021 год работал в Аппарате Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.Создаваемый Департамент молодёжной политики и общественных проектов Владимирской области будет отвечать за формирование и осуществление государственной политики в отношении молодёжи, её вовлечения в реализацию общественно значимых проектов, в том числе в рамках поощрения добровольческого (волонтёрского) движения.Департамент создаётся за счёт упраздняемых в структуре областной администрации комитета по молодёжной политике и комитета по социальной политике. Объединение этих двух направлений деятельности в рамках одного органа государственной власти согласовано с Росмолодёжью. Также ожидается, что выстраивание работы в сфере молодёжной политики в рамках отдельного юридического лица поспособствует значительному повышению её результативности и эффективности, а также более рациональному ведению финансово-хозяйственных дел и расходованию бюджетных средств.Департамент молодёжной политики и общественных проектов войдёт в социальный блок ведомств, деятельность которых координирует и контролирует первый заместитель Губернатора Сергей Шевченко.