«Отдам деньги в добрые руки» - неправда ли, это звучит, как минимум, странно.

«Отдам деньги в добрые руки» - неправда ли, это звучит, как минимум, странно. Но если вы оказались в ситуации, когда подписали обязательство, и должны вернуть долг, кредит, сумму, которую должны кому то за какую-то работу или услугу, но этот товарищ или фирма попросту исчезли, а вам грозят санкции за нарушение обязательств, как быть? В таких случаях может помочь депозит нотариуса, то есть специальный счет, открытый нотариусом, через который вы добросовестно и легко можете решить свои финансовые обязательства.Использование депозита — надежный способ обеспечить сохранность денег и гарантии того, что они окажутся в руках надлежащего лица.Нотариус примет деньги, зачислит на специальный блокированный счет и поможет разыскать вашего кредитора.Средства, которые невозможно перевести или передать из-за отсутствия кредитора, ( иногда кредиторы умышленно избегают получить обратно деньги, чтобы росли проценты за невозврат), можно передать на „хранение“ нотариусу, что будет равносильно исполнению ваших долговых обязательств. Случается, что тот, кому причитаются деньги, так и не появляется у нотариуса и не забирает причитающиеся ему деньги, тогда их направляют в казну государства.Но главное, что вы, как только зачислили деньги на депозит нотариуса, перестали быть обязанным по своим долгам.Депозит нотариуса применяется не только как способ исполнения долговых обязательств, с его помощью также можно комфортно и безопасно произвести расчеты по сделке. Особенно это актуально при покупке или продаже недвижимости, когда речь идет о крупных суммах, а рисковать, используя банковскую ячейку, не хочется — регулярно в СМИ появляются все новые сообщения о том, как из них пропадают деньги и ценные бумаги.Использование депозита нотариуса в таком случае — оптимальный вариант. Деньги покупателя, которыми он будет расплачиваться за покупку квартиры, вносятся на специальный счет нотариуса. Нотариус удостоверяет договор, предварительно проверив все риски и предоставив все законные гарантии его действительности. Затем нотариус направляет документы для регистрации права собственности в Росреестр в электронном виде. При этом еще одно удобство работы с нотариусом - принцип «одного окна». Вам не придется ходить по иным инстанциям, кроме одного похода в нотариальную контору . Как только условия сделки исполнены, нотариус дает поручение банку о переводе денег продавцу. При сделке с недвижимостью, если ее удостоверял нотариус, стоимость удовольствия использовать для расчётов депозит нотариуса составляет всего 1500 рублей. А передача документов нотариусом на электронную регистрацию вообще бесплатная опция. В сравнении, аренда сейфа в банке для расчетов –очень дорогая вещь. А если банк (например, по ипотечной сделке) сам передает документы на регистрацию в электронном виде это только за ваши деньги и при этом, немалые.Система расчетов через депозит нотариуса существует не только в нашей стране. В странах Евросоюза сделка с недвижимостью без участия нотариуса немыслима, а нотариальный депозит воспринимается европейцами, как самое надежное место хранения денежных средств до момента перечисления их продавцу, а также, как наиболее удобный формат проведения расчетов.В России публичный депозитный счет нотариуса также максимально защищен и надежен. Он может быть открыт только в российских кредитных организациях. Депозит нотариусазащищен от банкротства банка. В случае, если кредитная организация прекращает свою работу, денежные средства, находящиеся на публичном депозитном счете нотариуса, будут выведены из конкурсной массы и в полном объеме переданы владельцу. Использование нотариального депозита актуально и для оплаты коммунальных услуг, в случае смены управляющей компании.Так что, если вдруг возникла нужда срочно отдать долги, погасить кредит или заем, оплатить обязательные платежи, в том числе коммунальные, но не можете найти своего кредитора, вам поможет нотариус. И в рамках закона, и надежно, и легко и самое главное- недорого. С нотариусом ваши деньги точно попадут в нужные руки. Проконсультируйтесь у любого нотариуса. Кстати, консультации у нотариусов тоже бесплатные.