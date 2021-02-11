В Госдуме во втором чтении принят новый закон в защиту животных. Теперь хозяева, которые бросают или мучают питомцев будут серьезно оштрафованы. Это очередной шаг к изменению безответственного отношения людей к четвероногим, считает депутат Госдумы Игорь Игошин.

В Госдуме во втором чтении принят новый закон в защиту животных. Теперь хозяева, которые бросают или мучают питомцев будут серьезно оштрафованы. Это очередной шаг к изменению безответственного отношения людей к четвероногим, считает депутат Госдумы Игорь Игошин.- Проблема: взял собаку - не понравилась - выбросил, увы, есть. И конечно вот такие нерадивые хозяева должны отвечать за свои поступки. В том числе и за тот ущерб, которое те же дикие собаки, могут покусать человека, нанести человеку. Во Владимире, например, по оценке зоозащитников около 1200 бездомных собак.Теперь, если хозяин выбросит на улицу четверного, ему придется заплатить от трех до пяти тысяч рублей. Такой же штраф присудят , если владелец бесконтрольно отпустит своего питомца гулять по детской площадке или не станет убирать за собакой. Так же запрещено дома держать диких зверей, например, волка, медведя, или крокодила. Ужесточается наказание за жестокое обращение с животными, вплоть до уголовной. Неблагонадежным циркам, зоопаркам, дельфинариям также придется несладко. Это только часть изменений в кодексе по административным правонарушениям. И все равно их мало, считают зоозащитники.Кристина Сенчугова, волонтер:- Изучила я закон и со стороны волонтера хочу сказать, что нужно предотвращать бесконтрольное разведение животных. Я считаю, что нужно облагать штрафами плодильщиков "хочу кошечку, хочу собачку" и облагать штрафами заводчиков, чтобы урегулировать численность животных.