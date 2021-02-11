Кроме того, до 2023 года во Владимирской области появятся ещё два «Кванториума» – школе №23 в Коврове и школе №1 в Александрове.

В Муроме на базе первого лицея появится детский технопарк «Кванториум». На эти цели из федерального бюджета выделено 20 млн. рублей. На них будут закуплены комплекты оборудования. Муромские школьники смогут протестировать программы дополненной и виртуальной реальности, геоинформационные системы, научиться программировать квадрокоптеры и управлять ими, погрузиться в мир промышленного дизайна и робототехники.Кроме того, до 2023 года во Владимирской области появятся ещё два «Кванториума» – школе №23 в Коврове и школе №1 в Александрове. На создание трех детских технопарков из областного бюджета в 2021 году будет выделено 21,3 млн рублей, в 2022 году – 21,4 млн рублей, в 2023 году – 21,3 млн рублей.