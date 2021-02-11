Активисты общественного движения "Мой адрес" организовали для жительниц Селивановского района бесплатное посещение диагностического центра.

Активисты общественного движения "Мой адрес" организовали для жительниц Селивановского района бесплатное посещение диагностического центра. Почему женщины называют такую возможность настоящим подарком и сколько человек смогли пройти обследование, в интервью "Вестям" рассказала председатель владимирского регионального общественного движения поддержки села и малых городов "Мой адрес" Татьяна Гусарова.