В этом году будут введены в эксплуатацию две школы: в микрорайоне Коммунар города Владимира и в Камешкове.

В 2021 году в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» во Владимирской области продолжается создание новых мест в общеобразовательных организациях.В этом году будут введены в эксплуатацию две школы: в микрорайоне Коммунар города Владимира на 1100 мест и в городе Камешково на 675 мест.Начинается строительство школы на 1100 мест в Коврове. Срок её ввода по контракту – 2022 год.