За отчётный период на розничном рынке Владимирской области доля ООО «ЭСВ» составила 59,51%, что на 3,21% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Ключевыми факторами, повлиявшими на рост, стали возврат с оптового рынка крупных промышленных предприятий региона и существенный рост объемов полезного отпуска у населения.

За отчётный период на розничном рынке Владимирской области доля ООО «ЭСВ» составила 59,51%, что на 3,21% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Ключевыми факторами, повлиявшими на рост, стали возврат с оптового рынка крупных промышленных предприятий региона и существенный рост объемов полезного отпуска у населения.Доля рынка на территории РФ составила 0,34%. Объём реализации электроэнергии на розничном рынке в 2020 году составил 3 527 млн кВт*ч, что на 0,5% выше, чем в 2019 году.Объём реализации электроэнергии на розничном рынке Владимирской области сохранился на уровне прошлого года, с незначительным ростом менее процента. При этом стоит отметить увеличение потребления электроэнергии населением: объём реализации составил 905,5 млн кВт*ч, что на 9,2% выше показателей 2019 года. Ключевыми факторами такого роста являются карантинные ограничения и массовая установка в регионе счетчиков электроэнергии типа «Фобос», которые позволяют дистанционно снимать показания и исключают неточности при передаче данных потребителями.Клиентская база по итогам 2020 года увеличилась на 1,06% относительно предыдущего периода в связи с расторжением гражданами договоров энергоснабжения с управляющими компаниями и переходом на прямые расчёты с гарантирующим поставщиком электроэнергии. Возросла популярность и дистанционных сервисов компании. Число пользователей личного кабинета физических лиц в 2020 году превысило отметку в 71 тысячу абонентов. Количество скачиваний мобильного приложения «Мой Энергосбыт Волга» превысило 14 тысяч.Напомним, для оплаты квитанций без комиссии клиенты компании могут воспользоваться удобными дистанционными сервисами: «Личным кабинетом», формой «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте компании или мобильным приложением «Мой Энергосбыт Волга». Приложение «Мой Энергосбыт Волга» повторяет все функции личного кабинета. Кроме того, пользователи мобильного сервиса могут получать push-уведомления о важных событиях по лицевому счёту. Например, о периоде передачи показаний приборов учёта либо о необходимости погасить задолженность во избежание штрафных санкций за просрочку платежа.В целях предупреждения распространения и обеспечения мер защиты от коронавирусной инфекции компания просит клиентов посещать офисы только в случае крайней необходимости, если решение вопроса невозможно по другим каналам связи. «Энергосбыт Волга» напоминает клиентам о необходимости использования при этом защитных средств.