«Мы поддерживаем идею ЦБ о необходимости защиты частного инвестора. Но важно находить баланс между регулированием и развитием рынка. Излишние ограничения могут привести к тому, что ..

«Мы поддерживаем идею ЦБ о необходимости защиты частного инвестора. Но важно находить баланс между регулированием и развитием рынка. Излишние ограничения могут привести к тому, что инвесторы будут искать альтернативу, будут уходить с российского рынка ценных бумаг и делать выбор в пользу менее понятных, прозрачных и надежных продуктов, будут уходить в золото, доллар, биткойн или открывать счета у иностранных брокеров, при работе с которыми они гораздо меньше защищены с правовой точки зрения», - сказал журналистам глава ВТБ Андрей Костин.Он напомнил, что один из знаковых итогов минувшего года – выход массового частного инвестора на российский рынок, при этом интересы клиентов сдвигаются в сторону инвестиционных продуктов. Так, по словам Костина, в общем портфеле привлеченных средств физлиц ВТБ (6,8 трлн рублей) объем таких продуктов – более 1,8 трлн рублей.«После введенных ЦБ ограничений по приобретению сложных инвестпродуктов физическими лицами продажи приостановлены до апреля 2022 года. Даже такие, как, например, облигации крупнейших российских банков – ВТБ и Сбера – с полной защитой капитала, привязанные к золоту, которые абсолютно надежны с точки зрения интересов клиента. А ведь такие инструменты как раз надо расширять, а не ограничивать. Мы считаем, важно поддерживать оптимальный уровень регулирования и постепенно расширять линейку доступных для инвестирования инструментов», - сказал Костин.