Как изменилась криминогенная обстановка в регионе в 2020-м году? Ответ на этот вопрос прозвучал в областной прокуратуре. Там состоялась коллегия по итогам 2020-го года. В центре внимания в том

Как изменилась криминогенная обстановка в регионе в 2020-м году? Ответ на этот вопрос прозвучал в областной прокуратуре. Там состоялась коллегия по итогам 2020-го года. В центре внимания в том числе коррупционные итоги прошлого года. Игорь Пантюшин, прокурор Владимирской области Пресечено свыше 2 тысяч нарушений. Для их устранения внесено более 450 протестов, внесено почти 650 представлений,