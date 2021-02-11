Ежесменно на линию готовы выйти 21 комплексная дорожная машина, 4 грейдера, 12 тракторов

В связи с прогнозируемыми обильными снегопадами и понижением температуры коммунальные службы Владимира готовят снегоуборочную технику к работе в сложных погодных условиях.Специалисты муниципального «Центра управления городскими дорогами» в усиленном режиме, в т.ч. с привлечением сторонних организаций, проводят регламентные работы по дополнительной подготовке снегоуборочной техники для её бесперебойной работы в сложных погодных условиях.Замдиректора «ЦУГД» Николай Дятлов, сообщил: ежесменно на линию готовы выйти 21 комплексная дорожная машина (КДМ), 4 грейдера, 12 тракторов со щетками для уборки снега на тротуарах, 5 самосвалов и 70 рабочих ручной снегоочистки. В наличии имеется необходимое количество противогололедных материалов. На предприятии также подготовлена подменная техника, которая готова незамедлительно выйти на линию взамен вышедшей из строя.Напоминаем, что все жители города Владимира могут сообщать в мэрию информацию о проблеме, связанной с работой городской инфраструктуры, через интернет-портал «Владимир - это мы». На портале можно не только сообщить о проблеме, но и увидеть отчет о ее решении. На утро 11 февраля из 8919 заявок жителей 8887 обращений выполнено. 32 заявки находятся в работе.По вопросам уборки города Владимира можно звонить в «ЦУГД» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49.За уборку дворов многоквартирных жилых домов отвечают управляющие компании. За территории, прилегающие к офисным и торговым центрам, магазинам, предприятиям и организациям, - их собственники или арендаторы.В управлении ЖКХ администрации города работает «горячая линия», организованная по распоряжению главы города Владимира Андрея Шохина. Жаловаться на качество и оперативность уборки территорий многоквартирных домов управляющими компаниями можно по телефону 53-26-30 с 08.30 до 17.00 в рабочие дни, а в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу - по телефону 05 ежедневно и круглосуточно.