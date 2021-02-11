С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболели 17608 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 14968 человек. В стационарах лежит 428 пациентов, из них 299 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2042 заболевших.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 48 новых случаев заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 99 пациентов.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти одного пациента с диагнозом COVID-19, сопровождавшимся хроническими заболеваниями.Согласно статистике, за минувшие сутки коронавирус диагностирован у 19 костромичей. Шесть новых случаев заболевания выявлено в Костромском районе, пять – Галичском районе, три – в Судиславле. По два пациента с ковидом прибавилось в Шарье, Мантурово и Чухломском районе. По одному – в Павино, Вохме, Волгореченске, в Парфеньевском, Поназыревском, Нерехтском, Буйском, Островском, Антроповском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболели 17608 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 14968 человек. В стационарах лежит 428 пациентов, из них 299 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2042 заболевших.