Всего с начала пандемии коронавирус диагностирован у 25 123 жителей региона.

По информации Роспотребнадзора на 11 февраля, во Владимирской области подтверждено 144 новых случая заражения коронавирусом.Во Владимире выявлен 41 заболевший Covid-19. Ещё 19 человек подхватили опасную болезнь в Гусь-Хрустальном, 16 - в Муромском, 12 - в Ковровском, 8 - в Александровском, Кольчугинском и Киржачском, 7 - в Суздальском, 7 - в Судогодском, 5 - в Меленковском, 4 - в Собинском, 3 - в Вязниковском, 2 - в Камешковском, 2 - в Гороховецком, 1 - в Юрьев-Польском, 1 - в Радужном.Всего с начала пандемии коронавирус диагностирован у 25 123 жителей региона.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.