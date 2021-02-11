Региональный оператор по сбору ТБО "Хартия" первой подключилась к Центру управления регионом. Этот система мониторинга соцсетей , которая позволяет оперативно реагировать на жалобы граждан.
Региональный оператор по сбору ТБО "Хартия" первой подключилась к Центру управления регионом. Этот система мониторинга соцсетей, которая позволяет оперативно реагировать на жалобы граждан.
Всегда на связи. Компания "Хартия" взаимодействует с системой обработки обращений жителей во всех регионах своего присутствия. Почти 5 лет. Система мониторинга "Инцидент - менеджмент" позволяет отслеживать в соцсетях все жалобы и предложения жителей и своевременно реагировать. Причем, делать это быстро, не доводя ситуацию до конфликта.
Для этого достаточно иметь свою публичную страничку в соцсетях.
Александр Коротков, руководитель информационной аналитики ООО "Хартия":
- Это очень удобно. Это удобно и для регоператоров , это удобно и для жителей. Это улучшает качество предоставляемой услуги.
Автоматизированная система собирает информацию, касающуюся ТКО во Владимирской области и передает ее в центр управления регионом. Это жалобы и вопросы населения и муниципальных властей по своевременному вывозу мусора, платежным начислениям и многое другое. Сегодня в ЦУРе прошел мастер - класс по работе в системе "Инцидент менеджмент" для регоператоров, работающих в области: «Хартия», "Биотехнологии" и "Эко-транс". Все три компании были подключены к системе со своими личными кабинетами.
Татьяна Метёлкина , руководитель Центра управления регионом во Владимирской области:
- Мы прекрасно понимаем , что когда кто-то сообщает в соцсетях о том, что не убраны допустим контейнеры во дворе его дома, очень хочется , чтобы это было сделано быстрее , поэтому подключение регоператоров к системе инцидент -менеждмент, которой мы обучаем здесь на базе Центра управления регионом, ускорит процедуру удовлетворения этих сообщений.
Система позволяет сократить срок доставки обращений к исполнителю, выявить причины возникновения проблемы и отследить качество исполнения.
Юрий Самодуров, замдиректора департамента природопользования Владимирской области:
- Очень много вопросов поступает как раз по нашей тематике , то есть это и контейнерные площадки, уборка именно там мусора, поэтому вопросов поступает очень много. Я, надеюсь, часть жалоб они не дойдут до департамента. Потому, что они будут отработаны на стадии этой программы.
В процессе обучения специалисты обсудили нормативно -правовую базу , которой пользуется регоператор , а также рассмотрели возможности введения новых стандартов для обращения юридических и физических лиц.
Вера Куликова, Семен Карпов . Вести-Владимир.