Региональный оператор по сбору ТБО "Хартия" первой подключилась к Центру управления регионом. Этот система мониторинга соцсетей , которая позволяет оперативно реагировать на жалобы граждан.

Региональный оператор по сбору ТБО "Хартия" первой подключилась к Центру управления регионом. Этот система мониторинга соцсетей, которая позволяет оперативно реагировать на жалобы граждан.Всегда на связи. Компания "Хартия" взаимодействует с системой обработки обращений жителей во всех регионах своего присутствия. Почти 5 лет. Система мониторинга "Инцидент - менеджмент" позволяет отслеживать в соцсетях все жалобы и предложения жителей и своевременно реагировать. Причем, делать это быстро, не доводя ситуацию до конфликта.Для этого достаточно иметь свою публичную страничку в соцсетях.Александр Коротков, руководитель информационной аналитики ООО "Хартия":- Это очень удобно. Это удобно и для регоператоров , это удобно и для жителей. Это улучшает качество предоставляемой услуги.Автоматизированная система собирает информацию, касающуюся ТКО во Владимирской области и передает ее в центр управления регионом. Это жалобы и вопросы населения и муниципальных властей по своевременному вывозу мусора, платежным начислениям и многое другое. Сегодня в ЦУРе прошел мастер - класс по работе в системе "Инцидент менеджмент" для регоператоров, работающих в области: «Хартия», "Биотехнологии" и "Эко-транс". Все три компании были подключены к системе со своими личными кабинетами.Татьяна Метёлкина , руководитель Центра управления регионом во Владимирской области:- Мы прекрасно понимаем , что когда кто-то сообщает в соцсетях о том, что не убраны допустим контейнеры во дворе его дома, очень хочется , чтобы это было сделано быстрее , поэтому подключение регоператоров к системе инцидент -менеждмент, которой мы обучаем здесь на базе Центра управления регионом, ускорит процедуру удовлетворения этих сообщений.Система позволяет сократить срок доставки обращений к исполнителю, выявить причины возникновения проблемы и отследить качество исполнения.Юрий Самодуров, замдиректора департамента природопользования Владимирской области:- Очень много вопросов поступает как раз по нашей тематике , то есть это и контейнерные площадки, уборка именно там мусора, поэтому вопросов поступает очень много. Я, надеюсь, часть жалоб они не дойдут до департамента. Потому, что они будут отработаны на стадии этой программы.В процессе обучения специалисты обсудили нормативно -правовую базу , которой пользуется регоператор , а также рассмотрели возможности введения новых стандартов для обращения юридических и физических лиц.Вера Куликова, Семен Карпов . Вести-Владимир.