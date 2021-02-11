В администрации Владимирской области обсудили вопросы создания в 33 регионе филиала Приволжского исследовательского медицинского университета.

В администрации Владимирской области обсудили вопросы создания в 33 регионе филиала Приволжского исследовательского медицинского университета.В связи с отсутствием в настоящее время материальной базы и финансовых средств решено рассмотреть на первом этапе вопрос о проведении практической подготовки учащихся в ординатуре на базе государственных медицинских организаций региона. И вместе с тем – подготовить обращение в Минздрав России об увеличении квоты целевого приёма по программам специалитета и ординатуры за счёт средств федерального бюджета на 2021 год для Владимирской области на базе Приволжского исследовательского медицинского университета.Также на встрече было решено проработать совместно с ПИМУ вопрос о компенсации стоимости обучения на платной основе студентам и ординаторам в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства. Провести опрос студентов Приволжского университета, обучающихся на платной основе, о желании заключить договор с Департаментом здравоохранения Владимирской области, о компенсации части стоимости обучения с последующим трудоустройством в государственные учреждения здравоохранения нашего региона на срок не менее пяти лет. Изучить возможности государственных учреждений здравоохранения области для использования их в качестве базы практической подготовки ординаторов.Результаты решения этих задач со стороны Владимирской области Департаменту здравоохранения поручено представить до 1 марта 2021 года.