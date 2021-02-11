Что принесет клиентам управления Росреестра по Владимирской области наступивший 2021 год?

Что принесет клиентам управления Росреестра по Владимирской области наступивший 2021 год? Когда пройдет очередная государственная кадастровая оценка земельных участков и зданий? Какие нововведения в 2021 году коснутся публичной кадастровой карты? Поговорим об этом сегодня в вечернем эфире "Радио России-Владимир" с нашим гостем - руководителем Управления Росреестра по Владимирской области Алексеем Сарыгиным. Начало эфира в 18:20. Телефон для ваших вопросов 35-31-33.«Радио России-Владимир»:в Александрове 88,9 МГцв Коврове 98,3 МГцв Муроме 88,7 МГцв Гусь-Хрустальном 103,1 МГцв Вязниках 90,1 МГцво Владимире 106,3 МГцв Меленках 92,7 МГцв Кольчугине 106,7 МГцв Киржаче 96,2 МГцв Петушках 100,4 МГцв Гороховце 100,7 МГц