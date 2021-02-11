В учебное заведение поставлены новые валторна, гобой, кларнет, саксофон, тенор, тромбон, труба...

В рамках нацпроекта "Культура" Ставровская музыкальная школа обновила музыкальные инструменты и оборудование на сумму около 3,8 млн рублей. В учебное заведение поставлены новые валторна, гобой, кларнет, саксофон, тенор, тромбон, труба, флейта, аккордеоны, оркестровые пюпитры, банкетки для фортепиано.Ученики Ставровской школы искусств известны на всю Россию. Они лидируют даже в международных конкурсах. Гордость школы - ее духовой оркестр. В 1991 году ему присвоено звание "Народный". Но впервые за полвека своего существования здесь .В этом году, помимо Ставровской, планируется оснастить ещё 9 школ в 7 муниципальных образованиях области. В общей сложности из федерального и регионального бюджетов на эти цели будет направлено почти 55 млн рублей.