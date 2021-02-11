Злоумышленники проникли на территорию стройки и, взломав замок подручными средствами, похитили инструменты, принадлежащие организации...

Сотрудники ОУР ОМВД России по району Кузьминки задержали двоих подозреваемых в краже строительных инструментов со стройки.В территориальный отдел полиции поступило заявление от сотрудника строительной фирмы. Мужчина сообщил, что с территории строительного объекта на улице Юных Ленинцев пропали инструменты на сумму более 80 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых – 22-летнего молодого человека и 26-летнюю девушку. Установлено, что злоумышленники проникли на территорию стройки и, взломав замок подручными средствами, похитили инструменты, принадлежащие организации.Следствием ОМВД России по району Кузьминки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18