Федеральная компания «Росавтодор» опубликовала документы об изъятии земельных участков под строительство 3 этапа будущей трассы.

Федеральная компания «Росавтодор» опубликовала документы об изъятии земельных участков под строительство 3 этапа будущей трассы.Он протянется от пересечения с дорогой «Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума» до пересечения с дорогой «Муром — М-7 «Волга»). Протяженность этого участка — 108 километров. Платная магистраль М-12 «Москва-Казань» пройдет по территории 5 деревень Муромского района, сообщаетВ список изымаемых объектов попали 15 участков, почти все — земли сельхозназначения и производства. Только один — земли промышленности, энергетики, транспорта и связи. Среди участков можно выделить два самых больших, кадастровая стоимость которых равна десяткам миллионов рублей. Один из них находится вокруг деревни Катышево. Изымаемые участки расположены в районе деревень Ковардицы, Саксино, Пестенькино, Степаньково, Чаадаево.