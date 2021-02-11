Злоумышленник похитил телефоны и деньги из квартиры и у отдыхающего на городском пляже.
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» обратился местный житель, сообщивший о пропаже мобильного телефона. Потерпевший оценил ущерб в 50 000 рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления, сотрудники полиции установили причастность к краже 24-летнего местного жителя.
Фигурант свою вину признал, пояснив, что похитил гаджет из квартиры своего знакомого, когда тот на непродолжительное время покинул свое жилище. Похищенное впоследствии он передал своему знакомому.
Кроме того, в ходе следствия установлена причастность обвиняемого к совершению еще одной кражи, совершенной летом. Злоумышленник похитил вещи, телефон и деньги, принадлежавшие мужчине, который отдыхал на городском пляже.
Ущерб, причиненный потерпевшему, составил более 15 000 рублей.
Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении фигуранта были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.158 УК РФ (кража).
В настоящее время уголовные дела, объединенные в одно производство, с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.