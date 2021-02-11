Злоумышленник похитил телефоны и деньги из квартиры и у отдыхающего на городском пляже.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» обратился местный житель, сообщивший о пропаже мобильного телефона. Потерпевший оценил ущерб в 50 000 рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления, сотрудники полиции установили причастность к краже 24-летнего местного жителя.Фигурант свою вину признал, пояснив, что похитил гаджет из квартиры своего знакомого, когда тот на непродолжительное время покинул свое жилище. Похищенное впоследствии он передал своему знакомому.Кроме того, в ходе следствия установлена причастность обвиняемого к совершению еще одной кражи, совершенной летом. Злоумышленник похитил вещи, телефон и деньги, принадлежавшие мужчине, который отдыхал на городском пляже.Ущерб, причиненный потерпевшему, составил более 15 000 рублей.Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении фигуранта были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.158 УК РФ (кража).В настоящее время уголовные дела, объединенные в одно производство, с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.