Провакцинировано более 23 тысяч жителей, второй этап иммунизации прошли 2 тысячи человек. Израсходовано 72% поступившего препарата.

К 11 февраля во Владимирскую область поступило более 32 тысяч доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Елена Утемова во время еженедельного брифинга по текущей эпидситуации с Covid-19.«Провакцинировано более 23 тысяч жителей, второй этап иммунизации прошли 2 тысячи человек. Израсходовано 72% поступившего препарата», - уточнила она.Следующая партия «Спутника V» - 12 400 доз поступит в регион до 15 февраля. До конца месяца в область привезут ещё две партии - в целом около 16,5 тысяч.