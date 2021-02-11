В ходе личного досмотра у 18-летнего молодого человека обнаружены и изъяты предметы, похожие на пистолет и патроны в количестве 15 штук...

Сотрудники отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы задержали молодого человека по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов.В результате патрулирования территории сотрудники ППСП ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы возле одного из домов на Филевском бульваре обратили внимание на неизвестного, который вел себя подозрительно. В ходе личного досмотра у 18-летнего молодого человека обнаружены и изъяты предметы, похожие на пистолет и патроны в количестве 15 штук, находящиеся в бумажной коробке. Сотрудниками полиции данный гражданин задержан.Согласно проведенному исследованию изъятый предмет является пистолетом, изготовленный самодельным способом и относящийся к ручному короткоствольному нарезному огнестрельному оружию, приспособленный для стрельбы. Изъятые патроны также изготовлены самодельным способом и могут быть использованы для стрельбы в различных видах нарезного огнестрельного оружия.По данному факту дознанием ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93