Злоумышленница заключала с гражданами различные договоры страхования, а полученные денежные средства присваивала себе и впоследствии распоряжалась ими по своему усмотрению...

Оперативники уголовного ОМВД России по Нагорному району задержали 35-летнюю приезжую, подозреваемую в присвоении денежных средств организации.Ранее в ОМВД России по Нагорному району обратился заместитель директора одной из страховых компаний. Как сообщил заявитель, при проведении внутренней проверки в компании обнаружилась недостача денежных средств. Ущерб составил более 940 тысяч рублей.В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские на Черноморском бульваре задержали подозреваемую. Ею оказалась 35-летняя приезжая, ранее работавшая в данной страховой компании.Установлено, что злоумышленница, работая в компании в период с 2017 по 2018 года, заключала с гражданами различные договоры страхования, а полученные денежные средства присваивала себе и впоследствии распоряжалась ими по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по Нагорному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22