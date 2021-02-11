До конца февраля в Петушках должны завершить строительство Центра спортивной борьбы на территории комплекса "Динамо". Так обещала в январе администрация области.

До конца февраля в Петушках должны завершить строительство Центра спортивной борьбы на территории комплекса "Динамо". Так обещала в январе администрация области.Напомним, возведение объекта происходит на средства нацпроекта "Демография" и регионального проекта "Спорт - норма жизни". На новый спортивный комплекс выделено - девяносто два миллиона рублей. В центре борьбы оборудуют зал с тремя бойцовскими коврами и трибуны, которые смогут вместить около 500 болельщиков.Павел Метлин, представитель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политики администрации Петушинского района:- Этот центр спортивной борьбы, он у нас второй в области. Первый во Владимире. // И вот начали в Петушках строить центр спортивной борьбы. С гостиничным комплексом, с кафе, борцовский зал. Достаточно крупный объект, на котором можно будет проводить масштабные физкультурно-спортивные мероприятия уровня ЦФО и Первенство России.Когда центр спортивной борьбы будет сдан в эксплуатацию, и почему было приостановлено строительство, смотрите в нашем следующем выпуске в 21:05.