До конца февраля в Петушках должны завершить строительство Центра спортивной борьбы на территории комплекса "Динамо". Так обещала в январе администрация области. Почему сроки изменились и когда все-таки объект будет сдан в эксплуатацию.

До конца февраля в Петушках должны завершить строительство Центра спортивной борьбы на территории комплекса "Динамо". Так обещала в январе администрация области. Почему сроки изменились и когда все-таки объект будет сдан в эксплуатацию.В будущем здесь будут проводить тренировки и соревнования по всем видам единоборств, но пока вместо ковра и трибун - стройматериалы. Как рассказывает архитектор, спортивный центр сможет вместить около пятисот болельщиков. Для выступлений спортсменов будет три борцовскими ковра. Также появится тренажерная зона и кафе. В спорткомплексе спортсмены смогут и переночевать.Владимир Рунов, главный архитектор:- На втором этаже размещена вот такая мини-гостиница или общежитие для спортсменов, приезжающих из других регионов, чтобы они могли там пожить в период соревнований.Возведение объекта происходит на средства нацпроекта "Демография" и регионального проекта "Спорт - норма жизни". На новый спортивный комплекс выделено - девяносто два миллиона рублей. Сейчас освоено порядка пятидесяти. Как говорят строители, самая сложная часть работы уже сделана. Сдать объект планировалось в конце февраля.Павел Метлин, представитель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политики администрации Петушинского района:- Пандемия сыграла свою роль, когда Петушинский район вообще попал под карантинные мероприятия. Там почти на 2 месяца. В итоге темпы достаточные и необходимые не удалось выполнять. Строительство у нас до 31 первого марта - это полностью сдают они здание. Апрель строители берут на благоустройство.Замедлило работу и пересогласование проектной документации. Помешали стройке и большие морозы. Но, как сообщают в администрации, за каждый день невыполненных работ московская строительная фирма будет уплачивать пении.Андрей Хазов, генеральный директор "Стройтехконтроль":- На этой неделе уже начнут устанавливать окна, со следующей неделе уже придут отделочники. Будут делать сухие методы отделки. Через 2 недели закончат монтаж отопления. Будем говорить, что сейчас вторая фаза.Третья фаза - будет заверщающей. Строители ждут, когда закончатся морозы, чтобы увеличить количество рабочих.Юлия Шувалова, Илья Хлудов "Вести Владимир"