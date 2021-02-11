Фильм Девчата вышел на экраны 7 марта 1962 года. Картина режиссера Юрия Чулюкина имела все шансы затеряться в череде привычных для того времени производственных мелодрам, однако в ленте было то, что отличало ее от картин этого жанра.

Фильм "Девчата" вышел на экраны 7 марта 1962 года. Картина режиссераЮрия Чулюкина имела все шансы затеряться в череде привычных для того временипроизводственных мелодрам, однако в ленте было то, что отличало ее от картинэтого жанра.Основой для сценария послужила одноименна повесть БорисаБедного. Текст "Девчат" был опубликован в "Роман-газете", именно там ее иувидел режиссер Юрий Чулюкин. Кинематографист сразу же загорелся идеей снятьфильм. Правда, Чулюкин решил немного отойти от литературной основы, развив "бытовую"сторону сюжета. Бедный с радостью согласился переработать повесть для ленты.Юрий Чулюкин и Борис Бледный отодвинули трудовые подвиги иромантику комсомола на второй план. В центре сюжета оказалась личные отношения.Интересно, что авторы, не прописав ни одного отрицательного персонажа, умудрилисьнасытить ленту конфликтами. Зрители сопереживали героем, вероятно, это исделало картину такой популярной.Работа над сценарием у Чулюкина проходила без сучка беззадоринки, а вот подбор актеров превратился в настоящую головную боль. Женарежиссера Наталья Кустинская грезила ролью Тоси Кислицыной. Руководство "Мосфильма"с ходу отклонило Кустинскую. Членам художественного совета актриса показаласьслишком красивой.В итоге начальники "Мосфильма" одобрили две кандидатуры -Надежду Румянцеву и Валентину Малявину. Последнюю считали более подходящей нароль выпускницы Тоси – Валентина была на десять лет моложе конкурентки. Намомент съемок фильма "Девчата" Румянцева разменяла четвертый десяток. Между темпосле очередных проб симпатии членов худсовета переменились – Надежда Румянцевасумела создать образ, идеально вписывающийся в картину.На роль бригадира лесорубов, передовика производства ИльиКовригина пробовались многие известные артисты. Первоначально утвердили звездукартины "Три тополя на Плющихе" Вячеслава Шалевича. Однако 31-летний НиколайРыбников, специально для "Девчат" сбросивший 20 килограммов, оказался интереснее.Роль Кати досталась подруге Надежды Румянцевой – актрисе ЛюсьенеОвчинниковой. Надю сыграла Инна Макарова, "Маму" Веру – Нина Меньшикова. А вотс персонажем телефонистки Анфисы возникли сложности. Юрий Чулюкин видел в этойроли Светлану Дружинину. Между тем на "Мосфильме" актрису посчитали слишкомпривлекательной и яркой. Дескать, никто не поверит, что Илья оставит такую красавицуради обычной Тоси. Режиссеру с трудом удалось отстоять Дружинину.На съемках фильма "Девчата" между исполнителями главныхролей постоянно вспыхивали конфликты. Отношения между Рыбниковым и Румянцевойбыли натянутыми. Актеры недолюбливали друг друга. Раздражение Николай и Надеждачасто переносили в кадр, благо по сценарию их герои часто ссорились.По слухам, не сложились отношения у Николая Рыбникова и со СветланойДружининой. Актер хотел, чтобы роль Анфисы досталась его жене Алле Ларионовой,но режиссер к нему не прислушался.Работа над фильмом "Девчата" началась 1961 году. Интерьеры поселкаснимали в павильонах "Мосфильма". Рядом на территории киностудии воссоздалитайгу, высадив около 300 елей.Декораций оказалось недостаточно – режиссер переместилплощадку в действующий леспромхоз в Пермской области. Местные специалистынаучили звезд кино водить технику и пользоваться бензопилами "Дружба". Спустя время ударилисильные морозы. Снимать стало невозможно – отказывала техника. Работу пришлосьотложить до наступления тепла.Летом съемочная группа вновь поехала в леспромхоз, но уже в Тверскуюобласть. Киношникам пришлось воссоздавать зимние пейзажи с помощью ваты,нафталина и известки. Пар заменили специальным газом.Финал "Девчат" снимали на киностудии в Ялте. В Крымуособенно сложно приходилось артистам, которые ходили в валенках и ватниках в тридцатиградусную жару.Интересные факты о фильме "Девчата"На премьеру картины не пришла актриса Инна Макарова. Она поругалась с режиссером, который вырезал важный, по ее мнению, эпизод из фильма. В нем героиня артистки Надя расстается с Ксан Ксанычем, чтобы дождаться настоящейлюбви.Советские критики встретили фильм "Девчата" прохладно.Картину посчитали слишком "мелкой и бытовой".Песню из фильма "Старый клен" написали Михаил Матусовский иАлександра Пахмутова.Во время работы в реальном лесу Николай Рыбников чуть неостался без языка. В сцене, когда Тося приносит обед бригаде, артист сунулложку в рот, и она моментально примерзла. Температура в тот день опустилась доминус 40 градусов.