Их откроют во Владимире и городе Камешково.

Во Владимирской области продолжается работа по созданию мест в общеобразовательных организациях. В 2021 году в эксплуатацию введут две школы - в микрорайоне Коммунар и в городе Камешково на 1100 и на 675 учащихся соответственно. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.«Начинается возведение учреждения на 1100 мест в Коврове. Стройку закончат в 2022 году», - уточнили в обладминистрации.«Планы по строительству школ ежегодно уточняются и формируются на основе предложений, поступающих из городов и районов», – подчеркнул заместитель директора департамента образования Михаил Соловьёв.