Фигурантки похищали деньги, пользуясь доверием граждан, желавших получить кредит.

Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району завершено расследование уголовного дела в отношении местных жительниц 1989 и 1990 г.р. Фигурантки обвиняются в хищении денег у граждан.Противоправная деятельность злоумышленниц была выявлена сотрудниками УФСБ России по Владимирской области в 2017 году.По версии следствия, одна из обвиняемых по рекомендации онлайн-знакомого создала в популярной социальной сети страницу с вымышленным именем, на которой опубликовала информацию о, якобы, возможности получения кредита на выгодных условиях. В дальнейшем фигурантка убеждала граждан, обратившихся за кредитами, в необходимости передать ей паспортные данные и коды от личных кабинетов в банковских приложениях. Используя информацию, злоумышленница переводила деньги на сторонние счета, за что получала денежное вознаграждение.В одном из случаев пособничество в хищении денег оказала вторая обвиняемая. Понимая противоправность действий, девушка все же предоставила доступ к своему счету, который был использован для перевода денег, принадлежавших одной из потерпевших.В ходе следствия установлена причастность обвиняемых к двум фактам хищений денег у жительниц других регионов. Общая сумма ущерба составила почти 60 000 рублей.В настоящее время уголовные дела, возбужденные по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33 ч. 2 ст. 159 (пособничество в мошенничестве), п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража) и ч. 5 ст. 33 п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (пособничество в краже), объединенные в одно производство, направлены в суд для рассмотрения по существу.