Представители Единой России внесли в Государственную Думу России законопроект о защите граждан от полного списания средств со счетов за долги. Авторы предлагают закрепить за ними право на несгораемую сумму.

Представители "Единой России" внесли в Государственную Думу России законопроект о защите граждан от полного списания средств со счетов за долги. Авторы предлагают закрепить за ними право на "несгораемую сумму".Секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак отметил, что в соответствии с инициативой на счету должника необходимо оставлять минимальный гарантированный доход вне зависимости от суммы задолженности. "Единоросы" надеются, что документ вступит в силу с 1 сентября 2021 года.Согласно идее депутатов, каждый гражданин будет иметь право указать один определённый счёт в одной финансовой организации, с которого нельзя будет списывать в сумму не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). При этом судебные приставы будут оповещать должников о наличии у них соответствующего права, пишетТурчак добавил, что механизм коснётся социально уязвимых категорий людей, таких как инвалиды и пенсионеры. Кроме того, он затронет самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей, у которых в настоящее время нет защиты от списания средств в счёт долгов, передаёт "".Один из авторов законопроекта, первый заместитель руководителя "единоросов" в Госдуме Андрей Исаев обратил внимание, что документ предусматривает сохранение на счету суммы не ниже МРОТа. Это означает, что она может быть и выше, если человек с задолженностью находится в трудной жизненной ситуации, к примеру – если на его попечении находятся дети или другие нетрудоспособные лица.