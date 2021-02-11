Это вовсе не означает «денежное пособие для всех».

Это вовсе не означает «денежное пособие для всех».арантированный минимальный доход вводится для людей, с которых долг взыскивается по решению суда, сообщает РИА Новости.это будут не выплаты от государства, а только защита от списания банками средств "под ноль". Должнику надо будет обратиться к приставам и те обяжут на определенном счету банка оставлять ежемесячные доходы в согласованном размере.Предполагается, чтопо умолчанию это будет прожиточный минимум трудоспособного гражданина, но при наличии иждивенцев защищенная сумма сможет быть выше.