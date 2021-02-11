В Киржчаском районе на скамье подсудимых окажется 41-летний мужчина. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека. Как сообщают

В Киржчаском районе на скамье подсудимых окажется 41-летний мужчина. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека. Как сообщают в прокуратуре области, в ночь на 3 ноября 2020 года обвиняемый находился в квартире у своего знакомого в состоянии алкогольного опьянения. Между мужчинами возник конфликт, причина не сообщается. Ссора переросла в