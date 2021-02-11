В Коврове спасатели во время сняли с плиты кастрюлю. Как сообщает сотрудник местного поисково-спасательного отряда, его команда приехала на вызов днём 10 февраля в пятиэтажный дом на

В Коврове спасатели во время сняли с плиты кастрюлю. Как сообщает сотрудник местного поисково-спасательного отряда, его команда приехала на вызов днём 10 февраля в пятиэтажный дом на проспекте Ленина. Огнеборцы из МЧС уже были на месте. Из квартиры на верхнем этаже спасатели почувствовали запах гари. Дверь никто не открыл, её пришлось вскрывать. Спасатели ворвались в