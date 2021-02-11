Мастеру миллиметр за миллиметром предстоит привести в порядок мягкий гарнитур. Работа практически ювелирная.

Владимиро-Суздальский музей-заповедник восстанавливает экспозицию знаменитого Дома-музея Столетовых. Реставрационные работы в мемориальном доме закончены, до конца года предстоит завершить его «наполнение». Кстати, некоторые раритеты сейчас тоже на реставрации. В мастерские Суздаля заглянем вместе с Марией Платанюк.На каждом предмете мебели - инвентарный номер. Историческая, художественная и музейная ценность! Реставратор по дереву Валентин Мельник восстанавливает мебель из знаменитого Дома-музея Столетовых. После "интенсивного курса терапии" она займёт почётное место в мемориальном доме. Мастеру миллиметр за миллиметром предстоит привести в порядок мягкий гарнитур. Работа практически ювелирная.Валентин Мельник, реставратор по дереву Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «У одного кресла уже идёт сборка основной конструкции, второе кресло - только начинается работа. Идёт заделка гвоздевых отверстий, заполнение утрат массива. В процессе работы над гарнитуром при демонтаже была обнаружена ткань-гобелен, более раннего происхождения. По всей видимости, она является родной тканью этого гарнитура».Гарнитур долгие годы стоял в большой гостиной Дома Столетовых во Владимире. Её интерьер - как отражение духа эпохи - бережно и детально был воссоздан знаменитой музейщицей Лией Романовной Горелик. Мемориальный музей состоялся благодаря ее "горящему сердцу" и музейному дару. И эти предметы мебели - в числе 400 собранных - подлинных предметов.Кстати, старинный гобелен - по аналогии с изначальным покрытием - музейщики закажут на фабрике в Юрьеве-Польском. Перетяжка - только после заполнения всех пустот, очистки, шлифовки, консервации и других важных этапов. Историческую мебель точат время, грибок. Опасны для её состояния и насекомые-вредители. Профессионалы должны учитывать все моменты.Резные элементы, красивая обивка. А что внутри того же дивана или кресел? Реставратор Валентин Мельник показывает по сути "изнанку" роскошного гарнитура.Валентин Мельник, реставратор по дереву Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «Мягкое наполнение элементов кресла состоит из конского волоса и морской травы. На сиденьях были пружины. Это являлось традиционным способом формирования мягких частей. У мебели 19 века этот материал будет очищен и останется в предмете на своих местах».Реставраторы Владимиро-Суздальского музея-заповедника работают с различными материалами. Вещи, как люди, рождаются, стареют, им свойственны недуги и болезни. Но именно эти люди - несуетной, но благородной профессии не просто "исцеляют", сохраняют раритеты для потомков. "Золотые руки". Так уважительно называют реставраторов в "музейном мире".Мария Платанюк "Вести-Владимир" при содействии Владимиро-Суздальского музея-заповедника.