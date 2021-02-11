Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что положительная динамика в эпидемиологической обстановке позволяет вывести из работы с коронавирусом ещё около 4,7 тыс. коек.

К стандартной работе возвращаются два крупнейших стационара на 2 тыс. коек, перепрофилированные для лечения пациентов с COVID-19. Это корпуса городских больниц №52 и №15 имени О.М. Филатова, — цитирует ТАСС Ракову.Она также сообщила, что сокращают приём пациентов с коронавирусом и резервные госпитали: из работы выводятся порядка 2,7 тыс. коек.В конце января в Москве смягчили некоторые ограничения по COVID-19. В частности, заработали в очном формате колледжи, учреждения допобразования и спортшколы.