Программа благоустройства набережных Москвы-реки началась несколько лет назад. За прошедшие годы были обновлены Якиманская набережная, набережная у Северного речного вокзала и другие локации. В ближайшие несколько лет город реконструирует еще 120 километров набережных: там появятся комфортные прогулочные зоны и места отдыха.

Программа благоустройства набережных Москвы-реки началась несколько лет назад. За прошедшие годы были обновлены Якиманская набережная, набережная у Северного речного вокзала и другие локации. В ближайшие несколько лет город реконструирует еще 120 километров набережных: там появятся комфортные прогулочные зоны и места отдыха.Москва-река по праву считает жемчужиной российской столицы. Но в прошлых веках горожане использовали реку лишь для бытовых и промышленных нужд, а фабрики сплавляли по ним грузы. Неудивительно, что берега Москвы-реки представляли собой достаточно унылое зрелище и не отличались парадным видом.Все начало меняться несколько лет назад. Обновленные набережные Москвы-реки и других столичных водных артерий пришлись по душе горожанам. Теперь там можно комфортно и уютно провести время.Обновление городских набережных продолжится. Главный посыл проектов – превратить малолюдные и неудобные пространства в комфортное место времяпрепровождения.В пределах МКАД протяженность обоих берегов Москвы-реки – почти 200 километров. По программе столичного правительства набережные реконструируются по современным стандартам, превращаясь в пешеходные пространства.Особое внимание – прибрежным паркам. Береговую линию освобождают от ненужных промышленных объектов, которые загораживали горожанам доступ к воде.В следующие три года в столице реконструируют 120 километров набережных и свыше 50 причалов. Это связано и с редевелопментом промышленных зон – в столице все еще остались большие, фактически бесхозные территории, занимающие на карте города тысячи гектаров.Большая часть производств на таких территориях не работает уже много лет. Сейчас там склады и свалки. Программа реконструкции вернет эти места городу: они будут работать на пользу москвичей и экономики столицы.