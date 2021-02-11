«Кванториум» позволяет детям формировать изобретательское и критическое мышление, а также место для реализации научно-исследовательских и инженерно-технических проектов.

Во Владимирской области на базе муромского лицея №1 откроют детский технопарк «Кванториум». На эти цели выделено 20 млн рублей.На предусмотренные средства планируется закупить необходимое оборудование. Муромские школьники будут пользоваться программами дополненной и виртуальной реальности, геоинформационными системами, научатся программировать квадрокоптеры и управлять ими, а также погрузятся в мир промышленного дизайна и робототехники.«Кванториум» позволяет детям формировать изобретательское и критическое мышление, а также место для реализации научно-исследовательских и инженерно-технических проектов.Добавим, что до 2023 года во Владимирской области появятся ещё два современных технопарка. Их откроют в Коврове и в Александрвове. На три ближайших года для их создания из бюджета выделят около 64 млн рублей.