Появились свежие данные о распространении коронавируса в России. Суточный прирост инфицированных в стране составил 15 038.
<a href="https://33live.ru/novosti/11-02-2021-v-rossii-za-sutki-vyyavili-15-tysyach-novyx-sluchaev-zarazheniya-koronavirusom.html" target="_blank">В России за сутки выявили 15 тысяч новых случаев заражения коронавирусом</a> - Появились свежие данные о распространении коронавируса в России. Суточный прирост инфицированных в стране составил 15 038.
[url=https://33live.ru/novosti/11-02-2021-v-rossii-za-sutki-vyyavili-15-tysyach-novyx-sluchaev-zarazheniya-koronavirusom.html]В России за сутки выявили 15 тысяч новых случаев заражения коронавирусом[/url] - Появились свежие данные о распространении коронавируса в России. Суточный прирост инфицированных в стране составил 15 038.