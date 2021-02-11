На эти цели потрачено 6 млн рублей.

Во Владимирской области капитально отремонтировали и оснастили детскую поликлинику Селивановской ЦРБ. На эти целы потрачено 6 млн рублей.Как сообщили редакции «33Live.Ru» в пресс-службе Белого дома, медучреждение лечит три тысячи детей. Приём в стенах больницы ведут три участковых врача-педиатра.«Здесь организована бережливая регистратура, система электронной очереди, установлен инфомат, созданы комфортные места для ожидания, игровая зона, комната для кормления грудных детей, установлены навигационные таблички, а также крытая колясочная площадка для мам с маленькими детьми», - уточнили в обладминистрации.Добавим, что в поликлинике отремонтированы кабинеты врачей, санитарные комнаты, холл и входная группа. Для маломобильных пациентов установлен пандус.Учреждение оснастили 12-канальным электрокардиографом, дефибриллятором, комплектом офтальмологического оборудования.