Сейчас в ДМШ учатся более 200 местных ребят. Воспитанники учреждения добиваются высоких результатов на международных, Всероссийских и региональных конкурсах.

Ставровская музыкальная школа получила музыкальные инструменты и оборудование на сумму 3,8 млн рублей. В учебное заведение закуплены новые валторна, гобой, кларнет, саксофон, тенор, тромбон, труба, флейта, аккордеоны, оркестровые пюпитры, банкетки для фортепиано. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе администрации региона.Сейчас в ДМШ учатся более 200 человек. Воспитанники учреждения добиваются высоких результатов на международных, Всероссийских и региональных конкурсах и фестивалях. Гордость школы - духовой оркестр, который основан в далёком 1973 году. Выпускники «музыкалки» ежегодно поступают в высшие и средние специальные профильные заведения Владимира и Москвы.«Помимо Ставровской, в 2021 году планируется оснастить ещё девять школ области. В общей сложности на эти цели будет потрачено почти 55 млн рублей», – пояснила директор департамента культуры Алиса Бирюкова.